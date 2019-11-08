В Виньковецкой районной больнице Хмельницкой области внезапно скончался четырехлетний ребенок, которому врачи сделали инъекцию витаминов. Об этом сообщают "Факты".

Мальчик жаловался на боли в животе, и мама решила показать его врачам. Женщина привела малыша в больницу, где у него взяли анализы. Результаты не показали наличие каких-либо серьезных патологий. Поэтому медики решили вколоть ребенку препарат коэнзим композитум для повышения защитных функций организма.

По словам матери, через несколько секунд после укола мальчик умер. Это произошло настолько быстро, что медсестра даже не успела извлечь шприц. Малыша реанимировали почти 40 минут, но безрезультатно.

Врач-неонатолог Владимир Галанзовский, который назначил препарат, сказал, что коэнзим композитум – это просто набор витаминов и минералов.

Судмедэксперты предварительно установили причину смерти: острое воспаление бронхов. Некоторые врачи считают, что ребенка мог погубить вирус, потому что неделю назад при сходных симптомах скончалась 22-летняя соседка семьи мальчика. Девушка внезапно умерла от воспаления легких. Также высказывается предположение об отравлении обоих химикатами, которыми удобряют поля.

По факту смерти мальчика открыто уголовное производство. Следователи ждут результатов экспертиз.

Видео: YouTube/ Надзвичайні новини. ICTV

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