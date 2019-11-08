Украина оказалась на 49 месте в списке из 100 стран, которые вошли в рейтинг владения английским языком, составленный компанией EF (Education First).

Как сообщается, Украина оказалась между Россией и Албанией, попав в группу с низким уровнем владения английским с индексом, равным 52,13, что соответствует уровню B1 по Общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR).

Согласно рейтингу, уровень владения английским языком у взрослого населения в Украине ниже среднего мирового уровня. Все соседние страны, кроме Молдовы (ее нет в исследовании), находятся выше по рейтингу. Польша - 11, Венгрия - 15, Румыния - 16, Словакия - 25, Беларусь - 47, Россия - 48. К слову, Япония оказалась лишь на 53 месте.

На первом месте рейтинга традиционно оказались Нидерланды с индексом 70,27, второе и третье место — соответственно у Швеции (68,74) и Норвегии (67,93). Замыкают пятерку лучших Дания (67,87) и Сингапур (66,82).

Индекс EF EPI составлен по результатам тестирования более чем 2,3 млн человек по всему миру, которые в 2018 году прошли стандартный тест по английскому языку EF (EF SET) или один из квалификационных тестов компании. В рейтинг вошли те страны, где число тестируемых было не менее 400 человек. Средний возраст участников составил 23 года.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Луценко заявила, что ее шеф покинул Украину, чтобы учить английский.

Также мы писали, что "Страна" узнала, в какой школе Лондона учит английский язык Луценко.