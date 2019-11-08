Энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий Ринату Ахметову, предлагает с 1 января 2020 года при потреблении до 100 кВт-ч/месяц электрической энергии поднять тариф на 86,7% (или на 0,78 гривен) - до 1,68 гривны/кВт-ч. Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Как написал нардеп, что на совещаниях в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды руководители ДТЭК заявили, что при снижении стоимости электроэнергии компания перестанет закупать уголь. При этом в ДТЭК неоднократно упоминали и о возможной остановке Луганской теплоэлектростанции из-за прекращения поставок угля.

"Вместе с тем у "немонополиста" был свой план, как выйти из этой ситуации - это повышение тарифов на электроэнергию для населения", - отметил Герус.

По его словам, ДТЭК предлагает с 1 января 2020 года увеличить тариф на первые 100 кВт-ч/месяц на 86,7% до 1,68 гривны/кВт-ч. Это позволит получать дополнительно 12,5 млрд гривен в год. Также предлагается при потреблении более 500 кВт-ч/месяц поднять тариф на 71,4% или на 1,2 грн - до 2,88 гривны/кВт-ч. Это даст дополнительных 2,3 млрд гривен в год.

Скриншот: Facebook/ andriy.gerus

Кроме того, в ДТЭК хотят с 2021 по 2023 год ежегодно на 25% увеличивать тариф для населения, потребляющего до 500 кВт-ч/месяц.

Фото: Facebook/ andriy.gerus

"Если это ради улучшения сетей, улучшения качества услуг для потребителей, то это можно обсуждать. Если для улучшения гибкости и надежности энергосистемы, для синхронизации с Европой, то можно обсуждать (но не среди зимы). А если это для того, чтобы обеспечить кому-то сверхприбыль от монополизма, то я против", - обозначил свою позицию Герус.

Напомним, с 1 июля украинцы получают электричество по новым правилам, так как в стране заработал рынок электроэнергии. "Страна" разбиралась, к чему это привело.

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