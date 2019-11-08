В Харькове неизвестные облили зеленкой 56-летнего заместителя главы юридического департамента горсовета. Инцидент произошел 8 ноября возле здания суда после слушаний дела о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова. На суде чиновник представлял интересы местной власти.

Пострадавший получил ожоги глаз и был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Сейчас потерпевшего опрашивают в отделении полиции, сообщается на сайте регионального ГУНП.

По словам мужчины, после того, как он вышел на улицу из здания суда, на него напали неизвестные. После нападения они скрылись.

Фото: facebook.com/ Солнцеликий Харьков

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове радикалы облили зеленкой экс-нардепа на гей-тусовке.

Также мы сообщали, что в Харькове забросали консульство России зеленкой и яйцами. Видео.