Курс гривни на межбанковском валютном рынке 8 ноября снизился на 1 копейку, а Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 11 ноября на 7 копеек. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Вчера на межбанке гривня стоила 24,495 грн/$1. А сегодня курс немного упал - до 24,5075 грн/$1. Котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 24,495-24,52 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 8 ноября укрепился до 24,4998 грн/$1 с 24,5179 грн/$1.

Между тем Нацбанк на 11 ноября установил официальный курс 24,501887 грн/$1. Это на 7 копеек больше, чем сегодняшний показатель (24,57612 грн/$1).

Ранее "Страна" разбиралась, почему доллар продолжает сдавать позиции в Украине и какое отношение к этому имеет "Нафтогаз".

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