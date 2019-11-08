Сегодня в Киеве прошел суд об избрании меры пресечения "святошинскому стрелку" Алексею Берестецкому. Ему избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права залога

Алексей Берестецкий - житель дома на улице Чаадаева, 2-а в Киеве. Он задолжал за коммунальные услуги, по данным соседей, за несколько лет около миллиона гривен. Чтобы не платить за ЖКХ самостоятельно, он подключился к общему стояку. Соседи сделали ему замечание, после чего Берестецкий открыл огонь. Он ранил одного мужчину в ребро. Ему сделали операцию.

Следствие квалифицировало произошедшее как попытку убийства.

"Страна" выяснила, что известно об Алексее Берестецком - о нем читайте здесь.

Как Берестецкому избирали меру пресечения читайте в нашей хронике событий ниже.

19:53 Адвокат обвиняемого сказал, что квалификация дела неправильная, и должна быть не та статья, а другая: нанесение тяжких телесных в состоянии аффекта. Журналисты спросили - а какое наказание по этой статье предусмотрено? Адвокат ответил: "Посмотрите в гугле, я не помню".

На вопрос "Страны", не видит ли он конфликта интересов в том, что был одногруппником потерпевшего, а защищает нападавщего, он ответил, что в данном деле защищает обоих.

19:49 Дочь стрелка в слезах дала комментарий журналистам. Она заявила, что ее отец ни в чем не виноват.

19:42 Судья огласила приговор: содержание под стражей на 60 дней без права внесения залога. В зале аплодировали решению судьбы, а дочка Берестецкого расплакалась.

Адвокат Берестецкого и его жена (в белом свитере). Фото: "Страна"

В комментарии "Стране" Берестецкий сказал, что намерен обжаловать это решение.

Фото: "Страна"

Фото: "Страна"

19:26 Адвокат в ожидании решения суда вышел на улицу с бутылкой пива.

Как выяснила "Страна" , этот адвокат на замене, а дело Берестецкого ведёт другой адвокат из его фирмы. Имя он не назвал. Стоит отметить, что защитник обвиняемого - бывший одногруппник пострадавшего Николая Бугаева. Он утверждает, что Бугаев долго провоцировал Берестецкого.

Фото: "Страна"

19:10 Судья ушла в совещательную комнату, а Берестецкого увели из помещения. Адвокат запретил ему давать интервью.

Фото: "Страна"

19:09 Суть речи адвоката сводится к следующему: соседей из ОСББ довело Берестецкого до стрельбы. Самому Берестецкому адвокат подсказывает: "меньше текста, все, баста". Защита просит применение залога как альтернативной меры пресечения, исходя из того, что того что он инвалид и того что его "спровоцировали аморальными действиями" - цитата адвоката.

19:00 Дочь София на суде над отцом.

Фото: "Страна"

18:37 Прокурор настаивает на содержании под стражей, требует 60 дней без залога.

18:36 Берестецкий не оказал помощь потерпевшему, не вызвал скорую, сказал прокурор. Также в квартире стрелка изъяли две единицы оружия.

Фото: "Страна"

18:35 Прокурор считает, что Берестецкий может влиять на свидетелей, к тому же отказался от допроса. "Жители дома переживают за свое здоровье, так как он угрожал им расправой", - сказал он.

Фото: "Страна"

18:30 Адвокат предоставил судье документ, справку о том, что члены семьи Берестецкого сегодня утром ездили в больницу и сдавали кровь потерпевшему. Но кто именно сдавал, адвокат не сказал. "Врачебная тайна", "Чисто из христианских соображений " - уточнил он. В зале послышались смешки.

18:25 Судья удовлетворил ходатайство стороны защиты частично. Добавил к делу распечатки из вайбер с якобы угрозами Берестецкому, но отказал в допросе свидетеля – дочки.

18:20 Прокурор говорит что медсправки Берестецкого предоставлены за 2014 год. И нет документов, как например удостоверения инвалида, подтверждающих, что Берестецкий - инвалид пожизненно, как заявил адвокат. Есть только заключения разных врачей.

Фото: "Страна"

18:18 Характеристика от дочери Берестецкого, которую зачитал адвокат: "Он настоящий защитник, защитник своей семьи. Как-то на отдыхе на море он спас тонущего ребёнка".

18:11 "Инвалид 2-й группы пожизненно, имеет целый ряд диагнозов" - адвокат Берестецкого.

18:11 Дочь София - ученица 8 класса. Просит допросить еев присутствии мамы, так как она несовершеннолетняя.

18:09 Начался суд. Адвокат заявляет ходатайствование о вызове и допросе свидетеля. Мой клиент действовал в состоянии аффекта, его провоцировали члены ОСББ, и это продолжалось долгое время," – сказал он.

16:27 Адвокат говорит, что его подзащитному угрожали из ОСББ, есть скриншоты переписок, и он предоставит их судье.

Фото: "Страна"

16:25 "Стараемся держаться. Будем бороться. Соседи поддерживают, кроме 6 людей", - заявила жена Берестецкого до начала суда. Она говорит, что когда подстрелили Бугаева, она помогала, делала перевязки, а якобы друзья Бугаева только снимали видео.