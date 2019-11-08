В Святошинском суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения жителю Киева Алексею Берестецкому, который 6 ноября открыл стрельбу во время конфликта с соседями и ранил мужчину. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Как сообщается, адвокат заявляет ходатайствование о вызове и допросе свидетеля - дочь Софию, которая учится в 8 классе. Просит допросить в присутствии мамы, так как она несовершеннолетняя.

"Он настоящий защитник, защитник своей семьи. Как-то на отдыхе на море он спас тонущего ребёнка", - заявила дочь Берестецкого в суде.

Адвокат настаивает на том, что Берестецкий действовал в состоянии аффекта. "Мой клиент действовал в состоянии аффекта, его провоцировали члены ОСМД, и это продолжалось долгое время " - заявил адвокат

По его словам, Берестецкий является инвалидом 2-й группы пожизненно и имеет целый ряд диагнозов, при этом он долгое время получал угрозы от членов ОСМД.

Прокурор говорит что медсправки Берестецкого предоставлены за 2014 год. И нет документов, как например удостоверения инвалида, подтверждающих, что Берестецкий - инвалид пожизненно, как заявил адвокат, есть только заключения разных врачей

Судья удовлетворил ходатайство стороны защиты частично. Добавил к делу распечатки из вайбер с якобы угрозами Берестецкому, но отказал в допросе свидетеля - дочки.

Адвокат предоставил судье документ, справку о том, что члены семьи Берестецкого сегодня утром ездили в больницу и сдавали кровь потерпевшему. А кто именно сдавал, адвокат не сказал. "Врачебная тайна". "Чисто из христианских соображений " - уточнил адвокат.

Как заявил прокурор, Берестецкий может влиять на свидетелей, к тому же отказался от допроса. "Жители дома переживают за свое здоровье, так как он угрожал им расправой" - сказал прокурор. Кроме того, Берестецкий не оказал помощь потерпевшему, не вызвал скорую, а также в его квартире были изъяты две единицы оружия. Обвинение настаивает на содержании под стражей на срок 60 дней без залога.

Ранее жена киевского стрелка заявила, что делала перевязку подстреленному соседу, "пока его друзья снимали кино".

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