Президент США Дональд Трамп не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в следующем году. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американский телеканал CNN.

"Трамп заявил журналистам этим утром, что он рассматривает возможность поездки в Москву в мае (на Парад Победы - Ред.)", - говорится в сообщении.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона пока не получала ответа на приглашение Трампа на празднование Дня Победы в Москву 9 мая.

Вместе с тем он отметил, что в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и Трампа в Осаке последний "достаточно позитивно реагировал на приглашение".

"Но конкретного ответа мы еще не получали", - сказал Ушаков.

Ранее "Страна" писала о том, как прошел первый за 27 лет военный парад в США.

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