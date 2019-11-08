Трамп не исключил, что приедет на Парад Победы в Москву в 2020 году
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в следующем году. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американский телеканал CNN.
"Трамп заявил журналистам этим утром, что он рассматривает возможность поездки в Москву в мае (на Парад Победы - Ред.)", - говорится в сообщении.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона пока не получала ответа на приглашение Трампа на празднование Дня Победы в Москву 9 мая.
Вместе с тем он отметил, что в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и Трампа в Осаке последний "достаточно позитивно реагировал на приглашение".
"Но конкретного ответа мы еще не получали", - сказал Ушаков.
Ранее "Страна" писала о том, как прошел первый за 27 лет военный парад в США.
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