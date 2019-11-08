Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшаром Халитом Чевиком. Как сообщается на официальном сайте главы государства, встреча прошла 8 ноября в офисе СММ.

Чевик засвидетельствовал возобновление процесса разведения войск в районе сел Богдановка и Петровское Волновахского района Донецкой области, которое должно начаться 9 ноября в 12:00, говорится в новости на сайте.

В свою очередь Зеленский заявил. что разведение сил в районе Золотого Луганской области прошло вовремя и без инцидентов.

"Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали все в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал", - отметил глава государства.

Зеленский также рассказал, что лично посещает места, где планируется разведение сил и средств, чтобы узнать мнение местных жителей о разведении.

"Мы были в Станице Луганской. Уже до конца ноября закончат мост. Затем были в Золотом. Мы видим, что почти все ждут разведения и радуются, что оно запланировано", - сообщил он.

Также президент сказал, что сейчас в Золотом уже решаются проблемы инфраструктуры, доступа скорой медицинской помощи и врачей к местным жителям.

Напомним, первоначально разведение в Петровском планировалось на сегодня. Однако днем представители миссии ОБСЕ заявили о переносе основных мероприятий на завтра, 9 ноября.