В ОБСЕ обеспокоены обысками, которые прошли у владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко. Об этом сообщил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в Твиттере.

"Озабочен вчерашним обыском в доме Владимира Макеенко, владельца ТВ "Прямой" в Киеве, Украина. Я призываю следователей уважать свободу СМИ", - написал Дезир в пятницу.

Скриншот: Twitter/Harlem Désir

Напомним, 7 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) провело в жилье владельца телеканала "Прямой" обыск в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях экс-президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала.

По версии следствия, реальным владельцем канала является Порошенко, который купил его у "Семьи" Януковича за деньги неизвестного происхождения и затем оформил покупку на экс-регионала Макеенко.

Как писали "Страна", валадельца телеканала "Прямой" Макеенко и сына Пашинского одновременно обыскали в четверг утром, вырезав двери болгаркой.

Позже в этот же день партия Вакарчука призвала силовиков оставить в покое "Прямой", а вместо него заняться телеканалами "112", "NewsOne" и "Zik".