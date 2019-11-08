Генеральная прокуратура проводит обыски в Минюсте Украины и ГП "Национальные информационные системы" для получения обобщенной информации обо всех фактах несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему баз данных Единых и Государственных реестров.

Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ГПУ.

Как сообщается, следствие изучает возможные злоупотребления полномочиями отдельными представителями субъектов государственной регистрации при совершении регистрационных действий и должностными лицами Министерства юстиции Украины при осуществлении контроля в сфере государственной регистрации.

"Во время досудебного расследования Генеральной прокуратурой получена информация о многочисленных фактах деятельности так называемых "черных регистраторов" о незаконном снятии обременений, перехода прав собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, изменения корпоративных прав предприятий и т.д.", - сообщили в ведомстве.

С целью установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, и достижения действенности этого производства принято решение о временном доступе к вещам и документам, для чего получены соответствующие постановления суда.

Как сообщается, процессуальные действия проводятся при полном содействии руководства Минюста и ГП "Национальные информационные системы".

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