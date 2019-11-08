"Оппозиционная платформа За жизнь" назвала партию Святослава Вакарчука "Голос" "рупором войны" после поступившего от нее предложения заморозить мирный процесс на Донбассе и выйти из Минских соглашений.

Об этом сообщается в официальном заявлении "Оппоплатформы".

"Этот призыв свидетельствует об отчаянии "партии войны" в украинской политике, чьим рупором в последнее время стал шоу-проект "Голос". Осколки партии войны, которые потерпели сокрушительное поражение на прошлых выборах, пугают любые подвижки на пути к миру. Очевидно, что объединение страны, мирное урегулирование конфликта в Донбассе не входят в их планы. Они знают, что возврат Донецка и Луганска в состав Украины окончательно поставят крест на их политической карьере. И ради сохранения себя в украинской политике они готовы жертвовать жизнями людей, целостностью государства и будущим страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте политсилы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от СБУ, ГПУ и других правоохранительных органов "провести тщательное изучение заявлений партии "Голос", как содержащие признаки государственной измены, сепаратизма и посягательства на территориальную целостность Украины".

Ранее "Страна" писала о том, что "Оппоплатформа" потребовала полной замены украинской делегации в ООН за отказ голосовать за резолюцию о борьбе с нацизмом.

Также мы сообщали, что партия Вакарчука призвала силовиков оставить в покое "Прямой", а вместо него заняться телеканалами "112", "NewsOne" и "Zik".