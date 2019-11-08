Суд отказал экс-главе Министерства здравоохранения Ульяне Супрун в удовлетворении иска к народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Об этом бывшая чиновница написала в своем Facebook.

В начале поста Супрун поругала Дубинского за создание фейков и заявила, что регулярно "становились объектами информационных атак" журналиста. Из-за чего 7 мая подала иск в суд о защите чести.

Судебный процесс длился 6 месяцев, а слушания по правилам упрощенного искового производства шли 6 заседаний.

Сегодня стало известно, что судья Соломенского суда Киева отказала в удовлетворении иска экс-руководительницы МОЗ. По убеждению Супрун, судья сделала это из страха перед депутатским статусом Дубинского.

"...Судья просто побоялась удовлетворить наш иск, несмотря на то, что нынешний народный депутат позволял себе распространять ложь. Показательно на самом деле то, что пока Дубинский не получил мандат, судья удовлетворяла ходатайства, принимала доказательства и демонстрировала желание разбираться в деле. Но как только Дубинский стал народным депутатом, судья потеряла интерес к делу. Судебная система, в которой статус или должность человека, а не закон, является фактором, влияющим на решение суда, является больной и нуждается в коренных изменениях", - резюмировала Супрун.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Экс-чиновница заверила, что будет подавать апелляцию. Также она проиллюстрировала пост картинкой с четырьмя самыми бесполезными вещами на свете, среди которых находится Соломенский суд.

Фото: Facebook/ ulanasuprun

Ранее "Страна" рассказывала о конфликте Дубинского и Супрун, разгоревшемся из-за шутки о женском росте.

Мы также приводили мнение депутата о Супрун, согласно которому та "ничего из себя не представляет, кроме интересов Джорджа Сороса".