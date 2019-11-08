После признания Александрийским патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ) глава РПЦ патриарх Кирилл больше не сможет проводить его поминовение. Об этом заявили в Московском патриархате, передает Интерфакс.

"Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя "Православной церкви Украины" и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви. Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви", - сказал "Интерфаксу" в пятницу замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Как он отметил, Священный синод Московского патриархата рассмотрит поступившие сообщения для принятия дальнейших решений.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, предстоятель еще одной Православной церкви мира - Александрийской - патриарх Феодор признал ПЦУ, упомянув за литургией имя ее руководителя Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.

Как сообщалось, в конце октября ПЦУ признал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II. После этого РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви.

Александрийский патриарх - "второй по чести" после Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990 годы, был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. Феодор II известен как один их главных защитников канонического православия на Украине. В прошлом году, вскоре после того, как Константинопольский патриарх признал ПЦУ, он совершил визит в Одессу.