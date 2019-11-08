Блаженнейший патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II 8 ноября во время литургии в храме в Каире упомянул имя главы ПЦУ Епифания. Между тем еще год назад он заявлял, что главой канонической церкви является митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, и призывал держаться УПЦ.

Так, в сюжете годичной давности телеканала "Союз" освещен визит Феодора Второго в Одессу. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе города патриарх совершил молебен о единстве православия в Украине, о мире и согласии на украинской земле. А после богослужения обратился к прихожанам и призвал их оставаться верными православию.

"Мы находимся вместе с канонической церковью православной Украины. Оставайтесь верными христианами православной церкви", - сказал патриарх.

Видео: YouTube/ tvsoyuz

Тогда Феодор даже завершил обращение на русском языке, пожелав пастве счастья, здоровья и православной жизни.

Как видно, за год он изменил свое мнение. Как отметили в ПЦУ, достоверность информации о поминании патриархом Феодором II Епифания "подтверждена из двух информированных источников", а "официальное сообщение ожидается позже".

Напомним, 30 октября Элладская церковь официально сообщила о признании ПЦУ и поприветствовала ее в "семье православных церквей мира". В Украинской православной церкви этот шаг назвали "ножом в спину".