В октябре потребительские цены выросли на 0,7%, несмотря на то, что в Минэкономики спрогнозировали рост ВВП на 3,7% и снижение инфляции. Об этом сообщили Государственной службе статистики.

Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре повысились на 0,9%, на одежду и обувь – выросли на 1,9%, на жилищно-коммунальные услуги – снизились на 0,4%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,3%, на образование – повысились на 0,4%.

По сравнению с октябрем 2018 года в октябре 2019 года потребительские цены повысились на 6,5%. В январе-октябре инфляция составила 4,2%.

В 2018 году была зафиксирована инфляция 9,8%, в 2017 году – инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%. Государственный бюджет на 2019 год предусматривает рост инфляции на уровне 7,4%.

Как сообщала "Страна", в МВФ спрогнозировали ежегодное снижение курса гривны к доллару США. По их прогнозу в 2020 году курс составит 27,72 грн/долл., в 2021 - 28,70 грн/долл., в 2022 - 29,67 грн/долл., в 2023 - 30,64 грн/долл., в 2024 - 31,61 грн/долл.

При этом во Всемирном банке прогнозируют замедление экономического роста уже в 2019 году.