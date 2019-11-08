Православные украинцы считают предательством православия признание Александрийским Патриархом Феодором Православной Церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщается на странице Центра информации УПЦ в соцсети.

"В Фейсбук украинцы напомнили о том, что в прошлом году Патриарх Феодор приезжал в Одессу, чтобы выступить в поддержку УПЦ. Тогда Патриарх уверял, что признает только Украинскую Православную Церковь и ее Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия", - говорится в сообщении.

Также священнослужители публикуют цитаты православных, осудивших поступокАлександрийского Патриарха.

"Кроме как предательство это назвать нельзя", - пишет Надежда Янковая.

"Он же приезжал в Одессу год назад и всем присутствующим с амвона говорил, чтобы держались канонического Православия во главе с Митрополитом Онуфрием. Видео есть. Иуда", - пишет Зоряна Савчук.

"Чуть больше года назад Патриарх Александрийский Феодор II приезжал к нам в Одессу на торжества памяти святого Кукши Одесского, где сослужил с нашим Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Я лично был на этих торжествах. Своими ушами слышал, как Патриарх обещал сделать все возможное, чтобы достучаться до Варфоломея и вразумить его. Жалко получать от таких личностей нож в спину. Грустно видеть, как меняется мнение спустя год", - пишет Влад Йешл.

"Печально. Боюсь, что в мировом Православие произойдет раскол. Надеюсь, что не будет как в 1054 году", - пишет Артур Комаровский.

Фото: facebook.com

Напомним, Патриарх Александрийский Феодор II помянул главу Православной Церкви Украины Епифания как Предстоятеля Православной Церкви Украины за Божественной литургией.

Также мы сообщали, что польская автокефальная православная церковь не признала ПЦУ.