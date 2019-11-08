Международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции в деле о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение зачитал председательствующий судья Абдулкави Ахмед Юсуф на заседании суда в пятницу в Гааге (Нидерланды). "Суд пришел к заключению, что возражения РФ относительно юрисдикции по конвенции о противодействии финансированию терроризма не могут быть признаны", - заявил Юсуф.

Решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.

Как отмечают СМИ, суд ООН выносил решение не по существу иска Украины 2017 года о нарушении Россией двух конвенций (о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации), а относительно именно своей юрисдикции. Таким образом, суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в указанном деле и в дальнейшем может перейти к его рассмотрению по существу.

Напомним, это решение суда ООН сегодня утром анонсировала в соцестях заместитель главы украинского МИД Елена Зеркаль. А летом в РФ заявили, что суд ООН не имеет полномочий для рассмотрения претензий Украины.