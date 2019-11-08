Народный депутат Ярослав Дубневич вышел из СИЗО после того, как сегодня за него внесли залог в 100 миллионов гривен. Об этом сообщают Украинские новости.

Напомним, Дубневича подозревают в лоббировании выделения денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы, организованной депутатом, составили более 93 млн грн.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал парламентарию меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен, а также обязал его носить электронный браслет и сдать заграничный паспорт. В пределах Украины Дубневичу разрешили передвигаться свободно.

4 ноября адвокат депутата Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда, прося не избирать никакой меры пресечения подзащитному.

А 7 ноября Апелляционная палата ВАКС отклонила апелляционную жалобу адвоката и арестовала Дубневича до 31 декабря. Также суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен.