Нацбанк провел стресс-тестирование финучреждений, которое показало наличие больших проблем в пяти банках. Об этом стало известно по итогам пресс-брифинга о результатах оценки стойкости банков в 2019 году.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, по базовому сценарию стресс-тестирования, 11 банков нуждаются в докапитализации на сумму 35 миллиардов гривен, по неблагоприятному - 18 банков на сумму почти 74 млрд гривен.

85% от дополнительного капитала, который может потребоваться банкам в случае кризиса, приходится на пять финучреждений:

"Это два государственных банка, в которых очень высокая доля неработающих активов на балансах и как результат низкая операционная эффективность. Это два банка с российским капиталом, один из которых на сегодняшний день уже фактически прекращает свою деятельность и уже было анонсировано публично, что он прекращает работу с физическими лицами, то есть фактически идет на сворачивание деятельности. Второй банк заканчивает докапитализацию, и проблем там не будет. И это "Укрсоцбанк", который в последние 1,5 года находился в процессе присоединения к "Альфа-банку", - сообщила она.

Как сообщала "Страна", "Укрсоцбанк" прекращает свою деятельность как юридическое лицо и готовится присоединиться по упрощенной процедуре к "Альфа-Банку". Процесс слияния банков курировал глава правления "Укрсоцбанка" Иван Свитек, который покинет свой пост после завершения объединения финучреждений.

Ранее "Страна" писала о том, что в украинском Альфа-банке произошел сбой, у клиентов исчезают деньги на карточках.

Также мы сообщали, что Укрсоцбанк оштрафовали на 30 миллионов за выдачу наличных без проверки.