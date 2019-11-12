12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией и профессиональный праздник специалистов по безопасности. День ангела - у Артема, Марка, Елены, Александра и Максима.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память священномученика Зиновия. В народе день называют Зиновий-синичник и верят, что птицы предсказывают погоду. Если синицы слетаются к домам - будет мороз. Свист синиц говорит о ясном дне. Если снег выпал в виде мелкой крупы – скоро придут сильные заморозки.

Международные праздники

В мире - день борьбы с пневмонией, инициаторами которого выступила Глобальная коалиция против детской пневмонии. Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун для профилактики заболевания пневмонией советует есть картошку "в мундире", овощи и фрукты, квашеную капусту и бросить курить.

Также сегодня отмечают день специалиста по безопасности, когда можно поздравить как охранника, специалиста по информационной безопасности, так и телохранителя. В общем, тех людей, которым мы обязаны своей безопасностью.

События и даты

В 1918 году гетман Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви (УАПЦ).

В 1933 году фотограф Хью Грей сделал первый из известных снимков лох-несского чудовища, существование которого ученые ставят под сомнение.

В 1981 году Англиканская церковь разрешила женщинам проповедовать и начала посвящать их в духовный сан. Так, в мире появились первые женщины-викарисы, а несколько лет спустя женщинам разрешили становиться епископами.

В 1990 году изобретатель Тим Бернерс-Ли создал Всемирную паутину - Интернет. Его проект предполагал миллионы веб-серверов, связанных между собой для удобства использования среди ученых. Он первым изобрел идентификаторы URI, протокол HTTP и язык HTML. Так появился первый гипертекстовый веб-браузер NeXT.

Сегодня 56 лет исполняется российской и американской актрисе театра и кино Наталье Негоде, которая запомнилась зрителю по роли в фильме "Маленькая Вера". Она первой из советских актрис снялась в американском Playboy.

Наталья Негода в фильме "Маленькая Вера" и сейчас

37 лет исполняется голливудской актрисе Энн Хэтэуэй, которая стала знаменитой после диснеевского фильма "Дневники принцессы, или Как стать принцессой" и "Дьявол носит Prada". Год назад она снялась в фильме "Восемь подруг Оушена".

Кстати, актриса Энн Хэтэуэй готовится во второй раз стать мамой

Также сегодня 41-й День рождения отмечает олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 1988 года Ольга Стражева.

Именины

День ангела отмечают Артемы, Марки, Елены, Стефаны, Александры, Макары и Максимы.