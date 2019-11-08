Партия "Голос" считает, что Украина должна выйти из Минского процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится на Facebook-странице партии.

По мнению политсилы, на сегодня Украина не может вернуть Крым и Донбасс на приемлемых для себя условиях, в связи с чем необходимо заморозить ситуацию до усиления своих позиций. Однопартийцы Святослава Вакарчука опасаются, что выполнение "Минска" приведет к снятию санкций с РФ и потере суверенитета Украиной.

Как считают в "Голосе", к выходу Киева из Минского процесса вынуждает неготовность РФ к конструктивному диалогу. "Но мы должны усиливать военную способность Украины и быть готовыми перевесить в свою пользу силовое противостояние, если вдруг оно произойдет завтра", - заявили в партии.

"Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции - тогда, когда для этого появятся реальные возможности", - говорится в заявлении.

Фото: facebook.com/GolosZmin

Напомним, что Зеленскому генсек НАТО посоветовал выполнять Минские соглашения.

Также мы писали о том, что на фоне срыва разведения войск на Донбассе Франция и Германия сообщили о некоем "прогрессе" в реализации Минских соглашений.