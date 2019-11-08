В Святошинском суде Киева ожидается заседание по избранию меры пресечения киевлянину Алексею Берестецкому, который 6 ноября открыл стрельбу во время конфликта с соседями и ранил мужчину. Перед заседанием корреспондент "Страны" пообщалась с женой стрелка.

По словам женщины, в конфликтной ситуации практически все соседи поддерживают Берестецкого, кроме 6 людей. Соседи не испытывают к нему агрессии.

Также жена подозреваемого рассказала, что когда Берестецкий ранил Николая Бугаева, она оказала пострадавшему помощь, сделав перевязку. Причем, по ее свидетельству, друзья Бугаева в это время "снимали кино", то есть записывали происходящее на телефоны.

Подозреваемый Берестецкий. Фото: "Страна"

Коридор Святошинского суда. Фото: "Страна"

Между тем адвокат стрелка уже заявил, что при негативном решении суда намерен подавать апелляцию. Также он собирается рассказать в суде, откуда у подзащитного, который признан инвалидом, появилось разрешение на ружье.

Еще юрист сообщил, что Берестецкому угрожали в ОСМД: у защиты есть скриншоты соответствующих переписок. Их предоставят судье.

Корреспондент "Страны" сообщает и о состоянии раненого соседа Бугаева. Пока тот находится в реанимации, его не перевели в обычную палату. Медики оценивают его состояние как стабильное и удовлетворительное.

Судья Оксана Коваль сказала прессе, что заседание задержится, так как она пока рассматривает другие дела.

Судья Коваль. Фото: "Страна"

Напомним, Берестецкий выстрелил в своего соседа из-за конфликта на бытовой почве.

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