В МВД Украины предлагают вернуть норму за вождение автотранспортным средством в состоянии опьянения из Уголовного кодекса в Административный. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на слушаниях комитета по вопросам правоохранительных органов в пятницу в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы будем вносить предложение возвратить ответственность за вождение автотранспортного средства в алкогольном опьянении и предложим дополнить штраф административным наказанием - админарестом. В случае если первый раз - пять дней (ареста - Ред.), повторно - 10 дней, если ещё раз повторно - до 15 дней", - рассказал Геращенко .

Он напомнил, что такое правонарушение, как вождение транспортом в состоянии опьянения, согласно закону, который должен вступить в силу, относится к уголовным преступлениям.

"Но сейчас мы видим, что это не улучшит предупреждение проблем, а сделает наоборот: мы создадим ситуацию, когда работа патрульной полиции может быть заблокирована", - пояснил Геращенко.

Как сообщалось, 22 ноября 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7279-д о внесении изменений в законодательство об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Закон изменяет классификацию уголовных правонарушений и вводит в действие институт уголовных проступков. Таковыми будут считаться предусмотренное УК деяния, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа не более 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Закон ужесточил ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, увеличив штраф до 51 тыс. грн.

Согласно норме закона, Управление транспортом в состоянии опьянения является уголовным проступком и внесено в Уголовный кодекс, (наказание - штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет).

Напомним, что стали известны сроки введения многотысячных штрафов за нетрезвое вождение.

Также мы писали о том, что Рада проголосовала за введение уголовной ответственности за нетрезвое вождение.