Владимир Зеленский провел серьезные кадровые перестановки в СБУ.

Они произошли после слухов о конфликте главы этого ведомства Ивана Баканова с шефом Офиса президента Андреем Богданом. Как тогда писали журналисты - речь шла о борьбе за кресло первого замглавы СБУ, Владислава Бухарева. Недавно, кстати, назначенного Зеленским на эту должность.

Но теперь Бухарев, не проработав и двух месяцев, уволен и его место занял Дмитрий Нескоромный. Кроме того, свои должности потеряли другие замы Баканова: Вадим Поярков и Анатолий Дублик. А должность заместителя главы СБУ получил Владимир Горбенко.

То есть произошла тихая кадровая революция. В чем ее суть - разбиралась "Страна".

Что известно о Нескоромном

Дмитрий Нескоромный стал вторым человеком в СБУ. Поэтому есть смысл детальнее разобраться в его биографии.

Этот 40-летний оперативник из Луганска известен прежде всего работой по делу "бриллиантовых прокуроров" Шапака и Корнийца, которых СБУ в 2015 году обвинила в крышевании бизнесменов и вымогательстве.

Нескоромный на тот момент был заместителем начальника отдела "К" - по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Делом прокуроров он занимался под руководством первого замглавы СБУ Виктора Трепака, который сегодня занимает должность заместителя генпрокурора Рябошапки.

Тема "бриллиантовых прокуроров" была опосредованным ударом по генпрокурору Виктору Шокину, который впал в немилость к американцам и в итоге был уволен по прямому требованию вице-президента США Джо Байдена.

Но в итоге дело, сделав свое дело, заглохло. А в 2017 году Нескоромный был выведен в распоряжение - то есть по сути уволен из органов. Еще раньше ведомство покинул его патрон Трепак, который связывал уход Нескоромного с интригами начальника отдела "К" Павла Демчины - ставленника Порошенко.

Сам Трепак уже на тот момент числился инициатором скандала с "амбарной книгой Партии регионов", которую Демпартия США использовала для удара по Трампу и его соратнику Полу Манафорту. Поэтому, в силовых структурах Трепак считался человеком, ориентированным на демократическую часть американского руководства.

Соответственно, тоже самое говорят и его протеже Дмитрии Нескоромном.

1 июля он вернулся на работу в СБУ - Владимир Зеленский назначил его заместителем главы ведомства.

В чем смысл рокировки

Почему сняли Бухарева, который еще явно не успел проявить себя, а вместо него поставили Нескоромного, анализирует телеграм-канал "Политика Страны":

"Бухарев считался человеком, близким к главе Офиса президента Андрею Богдану. Но его (Бухарева) хотел уволить глава СБУ Баканов. Собственно, как уже писала "Страна", именно аппаратный конфликт между Богданом и Бакановым по поводу Бухарева и стал первопричиной фейковых слухов о драке между главой ОП и главой СБУ. На самом деле подраться физически у них не было никакой возможности - они уже давно друг с другом не даже разговаривают и стараются не пересекаться.

Но при этом конфликт вокруг Бухарева был и он завершился его увольнением.

Но самое интересное в том, кого назначили теперь первым замом. Это Дмитрий Нескоромный. Он стал известен после участия в деле бриллиантовых прокуроров в 2015 году. По этому делу (но не только) прослеживается его связь с тогдашним заместителем главы СБУ Трепаком, который ныне занимает пост заместителя генпрокурора.

Трепак известен тем, что слил теневую бухгалтерию Партии Регионов, что стало основой дела против соратника Трампа Манафорта. В целом, Трепак и тогда и теперь близок к демократическому крылу американской элиты, которая, собственно, и управляет до сих пор украинским направлением в Вашингтоне. Этим и объясняется его карьерный взлет при Зе в кресло зама генпрокурора. И этим же объясняется появление Нескоромного в должности первого зама Баканова.

Помимо прочего, назначение Нескоромного показывает, что украинские власти вряд ли будут проводить какое-либо расследование относительно вмешательства Киева в выборы в США в 2016 году и об истории с сыном Байдена".

Кто такой Владимир Горбенко

Еще один зам-новоназначенец - Владимир Горбенко. Он заступил на пост вместо уволенных Анатолия Дублика и Вадима Пояркова.

Горбенко, как утверждает криминальный журналист Владимир Бойко - креатура главы СБУ Ивана Баканова.

Он тоже старый кадр отдела "К", в котором трудился еще во времена Виктора Януковича. И даже в 2012 году был награжден бывшим президентом орденом Данила Галицкого - за образцовое исполнение служебных обязанностей.

По словам Бойко, Баканов еще летом пытался поставить Горбенко на киевский главк СБУ, но в ходе аппаратных войн с Андреем Богданом это место досталось компромиссной фигуре - Сергею Болдырю.