Новым главой Днепропетровского областного совета сегодня избран Святослав Олейник. Об этом сообщается на сайте облсовета.

"Путем тайного голосования большинство депутатов избрали нового главу Днепропетровского областного совета. Им стал Святослав Олейник, который до этого 4 года проработал в облсовете первым заместителем руководителя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что голосование состоялось во время XIX сессии Днепропетровского облсовета. В начале пленарного заседания предыдущий глава облсовета Глеб Прыгунов сложил свои полномочия.

"После этого в качестве кандидатуры на нового главу облсовета присутствующие фракции предложили Олейника. "За" него проголосовал 91 депутат из 93 присутствующих", - говорится в сообщении.

"Я хочу поблагодарить всех за консолидированную позицию. Уверен, вместе мы продолжим развивать наше общество, Днепропетровскую область", - отметил Олейник.

Также на сессии были избраны заместители главы облсовета: Анатолий Адамский и Мгер Куюмчян.

Известно, что Святослав Олейник родился в 1975 году в Днепре. В 1998-2005 годах работал в органах прокуратуры. В 2005 году уволился из прокуратуры по собственному желанию, начал частную адвокатскую деятельность. В 2006-2007 годах - народный депутат Украины V созыва. В 2007-2012 годах - народный депутат Украины VI созыва. В 2014-2015 годах работал заместителем главы ДнепрОГА Игоря Коломойского.

С 2015 года Олейник возглавил партию "Видродження" в Днепропетровской области. Осенью 2015 года на местных выборах был избран депутатом Днепропетровского облсовета.

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