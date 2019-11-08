Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что причиной его переезда из Украины в Израиль стала угроза жизни и безопасности его семье. Об этом он рассказал в интервью белорусскому изданию "Белсат".

Сначала Бабченко признался, что покинуть Украину его заставил комплекс причин.

"Одной причины нет. Это был комплекс причин. Из того варианта событий, который сейчас развивается в Украине, я оптимистичного выхода не вижу. Участвовать в экспериментах вроде "давайте во время войны выберем главнокомандующим комедианта" я не хочу. Я постою за заборчиком, посмотрю со стороны, чем это все закончится", - сказал опасливый журналист.

На уточняющий вопрос сотрудника "Белсата", не грозило ли что-нибудь семье Бабченко, последний ответил утвердительно.

"...Это вопрос физической угрозы и безопасности семьи в первую очередь. Я просто уверен, что пользуясь тем, что в Украине теперь вакуум власти, управление страной нарушено, ее просто напичкивают инсургентами, эфэсбэшниками и тому подобным. Это вопрос не даже лично моей безопасности, а безопасности страны", - ответил блогер.

Напомним, об отъезде Бабченко стало известно 2 ноября со слов его коллеги Евгения Киселева.

На следующий день россиянин подтвердил информацию о своем бегстве из страны в Facebook. Правда, тогда он написал, что опасается обмена экстрадициями между Украиной и Россией.