К конкурсу на главу Украинского института национальной памяти допущены восемь претендентов. Список допущенных появился на сайте Нацагентства Украины по вопросам госслужбы.

Девять человек из семнадцати зарегистрированных кандидатов выбыли по причине несдачи теста по иностранному языку, пишет Историческая правда.

Список выглядит следующим образом:

1. Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии. Специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.

2. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук. До марта 2019 года - начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украиники.

3. Шамайда Тарас Анатольевич. Общественный деятель. Согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. Автор "Исторической правды".

4. Яблонский Василий Николаевич. Кандидат исторических наук. Доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия". Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований.

5. Жижиян Петр Николаевич. Редактор сайта "Сегодня".

6. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".

7. Джердж Сергей Федорович. Кандидат политических наук. Председатель Украинской республиканской партии.

8. Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Старший преподаватель Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова.

Напомним, что Кабмин ищет нового человека на ушедшему замену Вятровича. "Страна" также разбиралась, как Вятрович вернулся в Институт нацпамяти и что он там делает.