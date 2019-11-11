"Страна" публикует гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен (20.03 - 21.04)

Ваши достижения очевидны для всех. Почему же вам самим так трудно их увидеть? Перестаньте изображать скромность и осознайте, чего вы стоите! У вас есть умения, которые помогут прийти к победе. Не волнуйтесь, если вы давно не использовали эти навыки; они могли немного заржаветь, но все еще работают. У вас достаточно храбрости, чтобы совершить серьезный шаг - используйте ее в романтических целях. Результат может серьезно повлиять на ваше будущее, и оглядываясь назад, вы будете только рады тому, что активно действовали, а не сидели на месте.

Телец (19.04 - 22.05)

Вы порой бываете слишком сфокусированы на потенциально большой цене вместо того, чтобы просто наслаждаться происходящим. Постарайтесь выбросить ценник из головы - удовольствие стоит этого, а денег вы еще заработаете. Вам предстоит иметь дело с людьми, которые имеют привычку придираться к каждому слову, однако постарайтесь не эскалировать конфликт. Держитесь с достоинством, но не высокомерно, и не поддавайтесь на провокации. Если у вас появятся подозрения о чем-либо, не полагайтесь только на свои предчувствия - в этой ситуации нужны реальные доказательства.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Если в вашем кругу общения появится кто-то новый, не спешите игнорировать этого человека. Что плохого в том, что ваша компания расширится? В мире очень мало людей с таким огромным количеством друзей, что им не нужно больше. Сейчас у вас очень благоприятный период для того, чтобы расширять круг контактов, и эти люди будут вам очень полезны в скором будущем. Причем эта польза будет очень практичной - хороший совет относительно финансов, рекомендация на новую работу или что-то в таком духе.

Рак (21.06 - 23.07)

Вы сумеете много чего сделать, если сосредоточитесь на работе, поэтому избавьтесь от всего, что отвлекает от дела. Это касается и телефона, поэтому отключите у него звук или выключите его совсем. Поставьте на компьютер программу, которая ограничивает время нахождения в социальных сетях. В общем, придумайте свой метод сосредоточения на деле и преодоления лени. Результат упорной работы приятно вас удивит (и, вероятно, принесет приятный денежный бонус).

Лев (22.07 - 24.08)

Многие люди захотят принять участие в событиях вашей жизни, и хотя это может немного раздражать, по крайней мере, вы будете знать, что искренне интересны им. Только не делитесь личными подробностями с кем попало, если не хотите, чтобы они были опубликованы во всех социальных сетях. Если вы планируете что-то важное, то постарайтесь максимально держать свои намерения в секрете даже от самых близких друзей, иначе кто-то может навредить планам - не по злому умыслу, а от банальной любви к сплетням.

Дева (22.08 - 24.09)

На этой неделе вам стоит стать главным фанатом самих себя. Если рядом с вами нет группы поддержки, напишите вдохновляющие записки и прикрепите их там, где сможете видеть, когда будете нуждаться в ободрении. Почаще напоминайте себе о своих талантах, достижениях и амбициях - это повысит самооценку и придаст свежих сил, и уж тогда вы будете способны на все, что угодно.

Весы (22.09 - 24.10)

Не останавливайтесь, пока не достигнете намеченной цели. У вас есть талант оказываться в нужном месте в нужное время, что будет очень помогать в деле. Обстоятельства требуют немного больше внимания к себе, чем вам по душе, и несмотря на желания оставаться в стороне, вы можете оказаться в самом центре событий. Будьте к этому готовы и не пытайтесь избежать неизбежного, если можно просто сказать свой текст и побыстрее сойти со сцены.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Вы очень хотите добиться как можно лучших результатов, но искушение пролежать весь день в кровати так велико! Что же делать? Вы, конечно, знаете, что рано или поздно придется вставать, однако можно ведь переставить будильник на позже еще раз. На этой неделе почаще потакайте своим маленьким прихотям - съешьте запрещенное диетой пирожное, побалуйте себя желанной обновкой, устройте вечер просмотра сериалов вместо того, чтобы через силу куда-то идти.

Стрелец (22.11 - 22.12)

На этой неделе все может оказаться труднее, чем нужно, и вы будете очень часто произносить фразу "почему я?" Так почему же? Потому что вы принадлежите к не такому уж большому числу людей, которые могут с этим справиться. И то, как вы сумеете выйти из ситуации, достойно оваций. А как только сложности останутся позади, обязательно устройте себе качественный релакс.

Козерог (21.12 - 21.01)

Ваш имидж может оказаться под ударом, но вы не из тех, кто сдается под натиском критики. Мнение других людей для вас важно, так что сделайте все возможное, чтобы оставить свою репутацию в наилучшем виде. Кроме того, это отличный повод для того, чтобы улучшить свою профессиональную квалификацию или освоить что-нибудь новое.

Водолей (20.01 - 19.02)

Эта неделя принесет вам нечто совершенно неожиданное, и хотя вы не будете к этому готовы, все равно сумеете отлично справиться и получить удовольствие от происходящего. Сюрприз-вечеринка? Отмена отпуска в последний момент? Неожиданный контакт с дальним родственником? Да пожалуйста!

Рыбы (18.02 - 21.03)

Вокруг вас не так много людей, которые разделяют ваш подход к делу, что существенно осложняет выполнение задач таким образом, как вы хотите. Общение с окружающими может не заладиться, однако время, проведенное в одиночестве, принесет намного лучшие результаты, чем работа над коллективным проектом. Если же вы вынуждены быть частью команды, то вызовитесь быть ее лидером, координатором или организатором. Вы легко сможете выработать систему и прийти к намеченной цели.

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