Святошинский суд Киева выбирает меру пресечения 48-летнему киевлянину Алексею Берестецкому, который 6 ноября открыл стрельбу во время конфликта с соседями и ранил мужчину. В зале суда работает корреспондент "Страны".

Как передает наш журналист, Берестецкий отрицает свою вину по статье 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. А перед заседанием в беседе с журналистами он сказал, что ничего не помнит.

"Я не помню, что случилось. Ружье было в руках... Мне и моей семье угрожали некоторые жильцы дома, резали шины на моем авто. Мне отрезали отопление", - рассказал стрелок.

Он также признался, что жалеет о своем поступке. "Я жалею об этом, я был в состоянии аффекта. Извиниться хотел бы", - произнес Берестецкий.

Как выяснилось в ходе заседания, у него есть разрешение на оружие. Также на суде подтвердился его рассказ о конфликте с Объединением совладельцев многоквартирного дома: Берестецкого исключили из членов ОСМД.

Ранее "Страна" писала, что 7 ноября стрелку сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115.

Также мы приводили свидетельства соседей о стрелке. По их словам, с ним постоянно возникали какие-то проблемы: он много лет не платил за коммуналку, срывал провода на камерах видеонаблюдения и магнитные замки на дверях.