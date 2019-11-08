Экс-руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, после ухода которого из ГПУ исчезли два тома расследования убийств правоохранителей на Евромайдане, оспорил свое увольнение в Окружном административном суде Киева (ОАСК).

Об этом сообщает пресс-служба суда в пятницу, 8 ноября. Соответствующий иск зарегистрирован в Окружном административном суде Киева 7 ноября. Решается вопрос об открытии производства по данному административному иску в суде.

Сообщается, что истец просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины или на равнозначной должности в органах прокуратуры.

Кроме этого, Горбатюк просит ОАСК взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула.

Мы разбирались, как из прокуратуры Украины пропали документы по делу Майдана и кто убивал силовиков 20 февраля 2014 года.

Экс-прокурор по делу Евромайдана Николай Николаев рассказал "Стране" о пропаже документов из сейфа ГПУ.

Напомним, что адвокат Александр Горошинский показал заявление "грузинского снайпера" об убийствах на Евромайдане.