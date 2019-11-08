СБУ совместно с прокуратурой продолжают документировать противоправные действия чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство.

Там подтвердили, что сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте.

Правоохранители проводят следственные действия, выявление вещей, документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА, отмечается в сообщении.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua

До этого экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что СБУ проводит обыск в офисе адвокатского объединения "Турчинов и партнеры", соучредителем которого является экс-президент Порошенко.

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