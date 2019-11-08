Сотрудница Национального банка Украины Елена Паровая, которую 7 ноября задержали за вымогательство взятки в размере 30 тысяч долларов, приходится женой начальнику отдела процессуального руководства досудебным расследованием Генеральной прокуратуры Владимиру Паровому. Об этом со ссылкой на Telegram-канал "Лысая правда by Kuksin" сообщают "Українські новини".

Паровой известен тем, что занимается делом об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По словам авторов поста в Telegram, и Паровой в ГПУ, и его супруга в НБУ работают довольно давно.

Супруги - весьма состоятельные люди. В собственности у пары есть три квартиры (две в Киеве одна в Черновцах), дом под Винницей и шесть земельных участков общей площадью в 8191 квадратных метров. На Паровую записана Toyota Land Cruiser - 200 2010 года, а на дочь-студентку - Nissan X-Trail 2017 года. Денежных активов в банке и наличными у Паровых насчитывается больше миллиона гривен.

Скриншот: Telegram/ Лысая правда by Kuksin

Как передают СМИ, прокурор попал в реанимацию: в больницу его увезла "скорая" после известия о задержании жены. С самой задержанной семья связи со вчерашнего дня не имеет.

Как писала "Страна", Паровая через посредника предлагала директору фирмы по обмену валюты помочь получить бессрочную лицензию НБУ на осуществление валютных операций. За услугу она просила 30 тысяч долларов.

Мы также рассказывали, что 30 октября на огромной взятке попался еще один работник НБУ. За $40 тысяч он обещал договориться о получении лицензии с директором департамента лицензирования Нацбанка.