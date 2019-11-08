В пятницу, 8 ноября, председатель парламента Украины Дмитрий Разумков провел телефонный разговор с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле. Они обсудили учет интересов Украины при строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщается в твиттер-микроблоге посла Украины в Германии Андрея Мельника. "Только что состоялся первый телефонный разговор председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле (ХДС). В центре внимания - максимальный учет немецким парламентом национальных интересов Украины в контексте Северного потока-2", - говорится в опубликованном сообщении.

В другом сообщении говорится о телефонных переговорах по Северному потоку-2, которые, параллельно разговору Разумкова и Шойбле, провели министры энергетики Украины и Германии.

Также высказывается предположение, что немецкая сторона готова учитывать интересы Украины по Северному потоку-2.

Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Мы разбирались, что значит для Украины разблокировка Данией "Северного потока-2".

Власти Дании предоставили разрешение компании Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока-2" на своем континентальном шельфе. По сути это значит, что снята последняя преграда, которая мешала достроить этот стратегический газопровод.

Также о газопроводе в контексте истории Украины говорила Олеся Медведева:

Видео: youtube.com/Страна.ua