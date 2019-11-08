Лучшая подруга легендарной певицы Уитни Хьюстон подтвердила ее бисексуальность, о которой ранее заявляли и ее муж Бобби Браун, и родственники. Общественность и ранее приписывала Хьюстон роман с лучшей подругой Робин Кроуфорд, которая теперь подтвердила, что романтические отношения действительно были. Об этом пишет издание NBC.

Информацию об этом Робин Кроуфорд изложила в своих.мемуарах "Моя жизнь с Уитни Хьюстон". Она отметила,что они познакомились в Нью-Джерси в 1980 году. Тогда между ними вспыхнул роман.

"Именно этим летом мы впервые встретились. Это был первый раз, когда мы поцеловались. Это не было запланировано, это просто произошло. Это было прекрасно. Вскоре после этого мы провели ночь вместе", - заявила Кроуфорд и пояснила, что интимные отношения только сблизили их.

Уитни Хьюстон, Бобби Браун и Робин Кроуфорд. Фото: nbcnews.com

Кроуфорд также призналась, что они были влюблены друг в друга с первого дня знакомства, но когда Уитни стала популярной, им пришлось скрывать свои чувства.

"Она сказала, что если люди узнают о наших отношениях, то будут использовать это против нас. Поэтому я держала все в секрете. Мы хотели быть вместе, только вдвоем. Никогда не вешали ярлыки: "гей", "лесбиянка", а просто жили своей жизнью и надеялись, что так будет всегда", - призналась Робин.

Сообщается также, что против их отношений выступала и мама Хьюстон, считавшая любовь между женщинами противоестественной.

"Уитни знала, что я люблю ее, и я знала, что мои чувства взаимны. Мы были всем друг для друга и поклялись всегда быть рядом", - рассказала подруга певицы в своих мемуарах.

Ранее "Страна" писала о том, что кроссовки, которые Уитни Хьюстон подарил Джордан, продали за $20 тысяч.

Также мы сообщали, что по словам Кевина Костнера в фильме "Телохранитель" должна была сниматься принцесса Диана, сценарий закончили за день до ее гибели.