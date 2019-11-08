В Одессе в охранной фирме "Центр" проводят обыски, вероятно, связанные с пытками детей в "Центре социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации", известном как "Свитанок". Об этом сообщает журналистка Ирина Гриб в Facebook.

По данным Ирины Гриб, обыски проводят Одесская городская прокуратура №2, следователи Малиновского отдела полиции, корпус оперативных действий МВД, чтобы проверить факты издевательств над детьми. "По информации правоохранителей у ОА Центр отсутствовал договор на оказание услуг, но они выезжали в КП, где совершали насильственные действия по отношению к детям", – пишет журналистка.

"Мои источники сообщают, что одному из охранников вручат подозрение по 127 ст. – пытки", – добавляет Гриб.

Фото: facebook.com

На странице Агентства безопасности "Центр" сказано: "Мы охраняем и оберегаем вас и ваши семьи. Мы заботимся о вашем спокойствии и здоровье. И мы это делаем всегда - 24/7, без выходных и праздников. Мы - это все 800 ваших защитников, команда Агентства Безопасности "Центр".

Напомним, что активистка заявила, что руководство одесского приюта вместе с местной полицией издевались над малолетними воспитанниками и пытали их. Якобы в "Свитанке" забирали у детей личные вещи и мобильные телефоны, не предоставляли необходимую медицинскую помощь, обстригали волосы.

Также дети рассказали "Стране" о жутких издевательствах в одесском приюте "Свитанок".