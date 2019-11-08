В ночь на пятницу, 8 ноября, в Харькове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью на квартирный балкон в многоэтажном жилом доме. Ожоги получил 42-летний мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области в пятницу, 8 ноября. Об инциденте сообщила жена пострадавшего в 04:13 ночи. Хозяева сами потушили возгорание на балконе.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Правоохранители установили, что сын пострадавших задолжал крупную сумму денег и в последнее время получал угрозы. С места происшествия изъяты вещественные доказательств", – говорится в сообщении.

Состояние здоровья пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное. Информация о происшествии внесена в Единый журнал учета Слободского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: hk.npu.gov.ua

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