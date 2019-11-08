Апелляционный суд оставил без изменений решение об отмене переименования проспекта Григоренко на проспект Маршала Жукова в Харькове. Об этом сообщил экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

"Харьковской горсовет проиграл апелляцию - проспекта Жукова в Харькове не будет", - написал Вятрович.

Скриншот: facebook.com/volodymyr.viatrovych

19 июня Харьковский городской совет проголосовал за возвращение имени Жукова проспекта Григоренко. 20 июня решение официально обнародовали.

Напомним, что в Харькове суд отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Маршала Жукова.

В ответ мэрия Харькова объявила, что подаст в суд на решение суда об отмене переименования. "Будем подавать. Потому что", - сказал мэр Геннадий Кернес в ответ на вопрос, почему он принял такое решение.