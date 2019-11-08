НАТО может потерять свою значимость, если его члены не внесут достаточного вклада в общую оборону. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Bloomberg.

Майк Помпео призвал альянс адаптироваться к реалиям современной геополитики.

"Если страны считают, что они могут получить выгоду в сфере безопасности, не предоставляя НАТО необходимых ей ресурсов, если они не выполнят свои обязательства, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей", - заявил Помпео во время конференции в Берлине "Уроки 1989 года. Свобода и наше будущее".

Политик считает, что необходимо "работать и быть предусмотрительными", чтобы обеспечить "надлежащую" работу альянса.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга". В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась с высказываением французского коллеги, назвав его слова резкими.