На вторых выходных ноября в Украине установится практически летняя температура около +20 и даже выше. Такой приятный прогноз дает в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, среди всех европейских стран наша будет одной из самых теплых. Дневная температура воздуха в большинстве областей составит +14...+19 градусов. На юге воздух прогреется еще больше: до +17...+22 градусов. На северо-востоке (Харьковщине, Сумщине, Черниговщине) будет немного свежее: +10...+14 градусов.

Правда, в воскресенье в западных областях похолодает до +10...+15 градусов (по сравнению с уже упомянутыми субботними +14...+19).

Фото: Facebook/ tala.didenko

Что касается осадков, то 9 ноября на западе, севере и в центре весьма вероятны дожди. В основном в ночные и утренние часы. А вот днем ​​осадки прекратятся.

В воскресенье, 10 ноября, существенные осадки в Украине маловероятны. Разве что на Закарпатье и в Прикарпатье удержится влажная погода.

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

На уикенд может вернуться порывистый ветер, который будет дуть с юго-востока.

В Киеве в субботу ночью и утром пройдет дождь, днем существенных осадков не предвидится. В воскресенье в столице осадки тоже вряд ли возможны, в отличие от тумана. Ветер будет порывистый.

Температура воздуха в Киеве ночью ожидается около +10 градусов, днем потеплеет до +15...+17 градусов.

Ранее "Страна" писала, что 4 ноября утром в Киеве был побит температурный рекорд 1957 года: столбик термометра поднялся почти до +15. А во второй половине дня и этот рекорд был побит: воздух прогрелся до +17,6 градусов.