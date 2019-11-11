11 ноября отмечается Всемирный день шоппинга, а также Международный день энергосбережения. Именины сегодня празднуют Аврамий, Алексей, Анна и многие другие.

Церковные и народные праздники

Сегодня отмечается Аврамий и Анастасия Овечница. Это двое святых.

Святая Анастасия жила в III веке в Риме. Она открыто исповедовала веру в Христа и отвергла требование поклониться языческим богам, за что подверглась пыткам и была казнена.

Преподобный Аврамий Ростовский жил в XI веке на Руси. Согласно преданию, он поставил себе хижину на озере, где племена поклонялись каменному идолу бога Велеса. Однажды преподобному явился апостол Иоанн Богослов, который дал ему жезл, увенчанный крестом. Жезлом Аврамий сокрушил идола и воздвиг на этом месте храм во имя Иоанна Богослова. Впоследствии святой обратил в веру многих язычников.

Международные праздники

Сегодня отмечается Всемирный день шоппинга. Его основоположник - компания Alibaba Group, которая в этот день в 2009 году устроила на своих площадках распродажу со скидкой 50%.

Кстати, создатель сервиса Alibaba и самый богатый человек Китая Джек Ма на минувшей неделе посещал на Киевский экономический форум. Он дал украинцам несколько интересных советов, с которыми можно ознакомиться здесь.

Всемирный день шоппинга 2019

А годом ранее, в 2008м, по инициативе международной экологической сети был объявлен День энергосбережения (International Day of Energy Saving).

Основная цель праздника - привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

Также 11 ноября отмечается День независимости Польши и День холостяка в Китае.

Православный календарь на ноябрь 2019 года читайте здесь.

События и даты

В 1821 году родился писатель Федор Достоевский, в 1889 году - сатирик Остап Вишня, 1891 году - возлюбленная Маяковского, поэтесса Лиля Брик, а в 1974 году - актер Леонардо Ди Каприо.

В 1918 году было заключено Компьенское перемирие, которым ознаменовалось окончание Первой мировой войны.

Именины

Имены 11 ноября отмечают Аврамий, Агафия, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.