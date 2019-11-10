10 ноября в мире отмечают день молодежи, бухгалтера и науки. Православные почитают покровительницу семьи Параскеву Пятницу. День ангела отмечают Анны, Дмитрии, Иваны и Павлы.

Праздники в Украине

Во второе воскресенье ноября в Украине отмечают День виноградарей, виноделов и садоводов.

Народные и церковные праздники

Сегодня православные почитают великомученицу Параскеву Пятницу. Родители так назвали девочку, так как на пятницу пришлись многочисленные страдания Иисуса Христа. Жизнь Параскевы также не была легкой и счастливой. После смерти родных дева раздала все имущество нищим и стала проповедовать христианство среди язычников в Иконии. За это святую подвергли истязаниям. Параскеву считают покровительницей семьи и домашнего хозяйства.

Как ни удивительно погоду в этот день предсказывают комары. Если их видели 10 ноября - зима была теплой и малоснежной

Международные праздники

Инициаторами Всемирного дня молодежи стала Всемирная федерация демократической молодежи. В этот день проводятся фестивали и праздники для всех молодых людей, вне зависимости от национальности. По классификации ООН, к молодежи относятся люди возрастом от 15 до 24 лет. В Украине День молодежи традиционно отмечают в последнее воскресенье июня, а "молодежью" считаются те, кому от 18 до 35 лет.

Сегодня отмечают Международный день бухгалтерии. Дату праздника учредили после выхода в Венеции в 1494 году труда Луки Пачиоли о методах двойной бухгалтерии - "Все об арифметике, геометрии и пропорции". В книге впервые были описаны основы бухучета, а самого автора стали называть "отцом бухгалтерии". В Украине профессиональный день работников дебета и кредита отмечают 16 июля.

Сегодня отмечают Всемирный день науки. Праздник впервые отметили в 2002 году с целью показать влияние науки на развитие общества и человека.

События и даты

В 1885 году немецкие инженеры Даймлер и Майбах установили бензиновый двигатель на деревянный велосипед. Повозка для езды стала прототипом мотоцикла и совершила свою первую поездку со скоростью 12 км/ч.

В 1910 году писатель Лев Толстой в возрасте 82-х лет тайно покидает Ясную поляну, чтобы отправиться в путешествие и начать новую жизнь. Экспедиция стала последней в жизни писателя. В прощальном письме к своей графине Софье он написал, что больше не может жить в роскоши и нуждается в уединении. В дороге он простудился и скончался 20 ноября на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги.

В 1933 году писатель Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

В 1982 году день рождения группы "Наутилус Помпилиус". Одна из самых известных песен группы "Крылья" в 1997 вошла в саундтрек к фильму Алексея Балабанова "Брат".

В 1993 году в Киеве адепты секты "Белое братство" захватили Софийский собор. Они собирались провести молебен и сжечь себя, чтобы попасть в рай. Последователей секты и руководителей - Марию Дэви Христос (Марину Цвигун) и ее супруга Юрия Кривоногова задержали правоохранители.

Сегодня грузинской и российской телеведущей программ "Самый умный" и "Детали" журналистке и актрисе Тине Канделаки исполняется 44 года.

Именины

Сегодня День ангела Анны, Арсения, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Николая и Павла.