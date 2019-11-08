В Киеве сегодня выступил создатель сервиса Alibaba и самый богатый человек Китая Джек Ма. Миллиардер пришел на Киевский экономический форум, где накануне выступал президент Владимир Зеленский.

Ма рассказал о том, как заработать деньги, не думая о них, а также поведал, что он думает о Зеленском и Украине.

"Страна" приводит восемь главных тезисов китайского миллиардера.

О том, сколько надо работать в день

Бизнесмен рассказал, сколько работают служащие "Али", он сам и предрек, что в недалеком будущем рабочий день у людей значительно сократится и станет трехчасовым.

"Мой дедушка работал 18 часов в день, семь дней в неделю. Мои люди работают пять дней по восемь часов и говорим, что заняты. А мой внук будет работать уже по три часа три дня в неделю и все равно будет говорить, что он занят.

Сейчас мы в Алибаба работаем с 9 до 21 шесть дней в неделю. Когда я принимаю душ, сижу на унитазе или бегаю, я уже думаю. Мы должны много работать, потому что на нас полагаются партнеры. И нам нравится наша работа. А если вы будете работать по два часа в день, но на нелюбимой работе, вам это не понравится", - заявил Ма.

Как стать богатым, не думая о деньгах

Основная мысль Джека Ма – прибыль создает не жадность к деньгам, а попытка сделать сервис более удобным для клиентов и хорошее отношение к сотрудникам.

"Богатство ничего не означает. Большие компании не означают большие деньги. Они означают больше ответственности, в том числе перед большим количество сотрудников", - заявил предприниматель.

По его мнению, хорошая компания – "это когда вы беспокоитесь о своих сотрудниках и клиентах. Это когда вас уважают, но не потому что вы обеспеченный человек".

"Если бы я создавал компанию сейчас, я бы делал ее не такой большой. Я пытался остановить увеличение и своей компании, но понял, что это уже невозможно", - говорит миллиардер.

Он заявил, что "не потратил даже полчаса времени в мыслях о том, как заработать. Мы думаем о том, как помогать людям. И тогда деньги сами приходят".

Ма также предлагает: "меняйтесь сами, а не пытайтесь изменить клиентов - они не изменятся".

Намек Милованову. О бесполезности бизнес-школ

Джек Ма скептически относится к повальному бизнес-обучению. Он заявил, что бизнес-школы делают людей глупее.

"Я не призываю людей учиться бизнес-администрированию. Когда я отправлял людей учиться в бизнес-школы, они уезжали умными, а возвращались - менее умными.

Потому что курсы по бизнес-администрированию строятся на успешных примерах, а в реальности есть и неуспешные примеры. Когда вы слышите много историй успеха, вам может показаться, что успех простой. На самом деле нет. Учитесь не на примерах успеха других людей, а на ошибках", - призвал предприниматель.

"Вкладывайте в садики, а не вузы". К чему готовить детей

Ма предрекает, что искусственный интеллект скоро сможет лучше обучать детей, чем школа. И предлагает сосредоточиться на воспитании у детей и молодежи тяги к искусствам, спорту и командного духа.

"Большинство из того, что мы сейчас преподаем детям, машины смогут сделать лучше. Что же тогда мы должны им преподавать, чтобы это изменить?

Сейчас много денег вкладывается в высшее образование, а я считаю, что больше денег нужно вкладывать в садики. Иначе в университеты их вкладывать будет поздно. Я считаю, что до 12 лет важны музыка, спорт, рисование, командные занятия.

В прошлом столетии было создано много умных людей. В этом - мы должны создать мудрых людей. В чем отличие? Умные знают, чего они хотят. А мудрые - знают, чего они не хотят.

Самое опасное - это не искусственный интеллект, а ядерные бомбы, которые создаются из-за жадности людей. Не волнуйтесь, что много у нас технологий - доверяйте молодежи и будущему", - завил бизнесмен.

О том, как себя мотивировать на работу

Не обошлось и без обычных для такого случая рассуждений о мотивации к работе и успеху.

"Когда я учился в университете, я понял: никто не меня не возьмет на работу, если я сам себя не возьму на работу.

Единственный вариант, когда вы можете сложить руки, это большое поражение. Во всех остальных случаях - ошибки.

Переживать о будущем недостаточно. Нужно пробовать", - заявил Джек Ма.

Как сделать Украину богатой

Джек Ма назвал четыре условия для нормального развития современной страны.

"Электронное правительство, предприниматели, образование, инфраструктура - это четыре столпа для любой страны, если вы хотите, чтобы ваши граждане были богатыми", - заявил миллиардер.

На данный момент все четыре пункта в Украине выглядят проваленными. Электронное правительство пока только на бумаге. Предпринимательская свобода зажимается бюрократией и дорогими кредитами. В образование деньги не вкладываются. А инфраструктура в традиционном кризисе: дороги плохие, а скоростной интернет доступен только в городах.

Сам Джек Ма при этом покритиковал украинскую логистику. "Когда мы сами смотрели на сроки доставки в Украину Алиэкспресс, то поняли, что это очень плохо - четыре-семь недель, как в прошлом веке. Нужно это улучшать, логистика очень важна, если вы хотите расти, как страна".

Он такэе заявил, что "Украина не может себе позволить копировать успех другой страны. Да, и никакая страна не может копировать успех другой".

"Красивые люди не очень умные"

Джек Ма заявил, что некрасивые люди умнее. Интересно, что сказал он это после того, как похвалил украинок за их красоту.

"У вас прекрасная земля, умные люди и красивые женщины - я не знаю, как эта отличная комбинация может не работать…

Часто красивые люди не очень умные. Умные вот такие, как я – уродливый".

"Дайте Зеленскому шанс"

На форуме китайский миллиардер выступал после Владимира Зеленского. И прокомментировал ряд его высказываний.

"Мне понравилось, что сказал президент: инвестируйте в людей.

Мне кажется, у вас молодой президент, но он еще недолго президент, дайте ему шанс. Я восхищаюсь Украиной, вам во стольком повезло".