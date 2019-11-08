В штабе Операции Объединенных сил обвинили сепаратистов в срыве разведения сил на участке Богдановка-Петровское в пятницу, 8 ноября. Об этом передает Интерфакс-Украина.

В ООС проинформировали, что сообщение о готовности сепаратистов к разведению сегодня, 8 ноября к ним не поступило.

"Сегодня, 8 ноября, в 12:00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области", - цитирует Интерфакс заявление штаба ООС.

Также сообщается, что утром в пятницу, 8 ноября, командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что украинская сторона готова приступить 8 ноября в 12:00 к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское (Донецкая область) на линии разграничения при условии зеркальных действий.

Как сообщала "Страна", разведение сторон на участке в Петровском перенесли на субботу, 9 ноября по договоренности в трехсторонней контактной группе. Об этом сообщили в ОБСЕ.

Пятничное разведение сторон на участке Богдановка-Петровское Волновахского района Донецкой области анонсировал Арсен Аваков.

Напомним, что разведение сторон уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе г.Золотое Луганской области.