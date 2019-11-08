Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba, а также AliExpress и TaoBao Джек Ма, впервые прибывший в Украину, рассказал, какие сферы экономики стоит развивать в нашей стране. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Выступая 8 ноября на Киевском международном экономическом форуме, миллиардер посоветовал Украине усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом и электронные платежи.

"Три вещи, которые Украине стоило бы развивать: интернет-инфраструктура, логистика и электронные платежи. И еще предпринимательство. Если эти четыре составляющие будут готовы, в Украине появятся огромный потенциал в интернете", - считает Ма.

Китайский гость также признался, что был разочарован, узнав, что доставка товаров из Китая в Украину занимает четыре-семь дней.

"Это показатели прошлого века. Их нужно улучшить", - сказал он.

Вчера самый богатый китайский бизнесмен выступил в Харьковском национальном университете имени В. Каразина и рассказал студентам, что счастье вовсе не в деньгах.

А сегодня он заявил о намерении пригласить своих друзей-бизнесменов инвестировать в Украину.