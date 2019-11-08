Сотрудники СБУ проводят обыск в офисе адвокатского объединения, соучредителем которого является экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом на своей странице в соцсети написал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"В эти минуты СБУ проводит обыск в офисе адвокатского объединения "Турчинов и партнеры", который находится в офисном центре "Парус" на несколько этажей выше телеканала "Прямой". Соучредителем этого объединения является экс-президент Порошенко ..." - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/ Ігор Мосійчук

Факт обыска подтвердили и в СБУ, сообщает "Интерфакс-Украина". "СБУ проводит обыски в адвокатском объединении по делу о хищении государственных средств должностными лицами КГГА", - сообщили в спецслужбе.

По информации "Страны", речь идет о хищениях при строительстве части Большой окружной дороги на Минском массиве в Киеве.

Дело касается победы в тендере на строительство части дороги компании ООО "Эко-Буд Трейд", которую связывают с нардепом Вадимом Столаром.

Ранее "Страна" уже писала, что Столара ждут тяжелые времена и новые власти попытаются лишить его контроля над многими схемами по финансовым потокам в столице, особенно на земельно-строительном рынке.

"Столар пытался договорится с Богданом и Вавришем (крупный киевский застройщик, близок к Богдану - Ред.) о том, чтоб поделить схемы по-братски. Но стороны не пришли к согласию. И сейчас против Столара готовятся уголовные дела и он, с большой долей вероятности, пополнит ряды эмиграции. А схемы будут поделены между разными группами влияния в окружении Зеленского", - писала "Страна" пару недель назад.

Напомним, что утром в четверг, 7 ноября, силовики нагрянули с обыском домой к собственнику телеканал "Прямой" Владимиру Макеенко.

Также мы сообщали, что обыски у Владимира Макеенко в рамках дела об отмывании средств экс-президента Петра Порошенко (который, как считается, является реальным собственником телеканала) прошли одновременно с обысками у сына экс-нардепа Сергея Пашинского.