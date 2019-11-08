Алексей Шевчук, адвокат народного депутата Ярослава Дубневича, заявил, что за его подзащитного внесен залог. Как сообщает РБК-Украина, информация об этом прозвучала в эфире телеканала "Наш".

По словам адвоката, сумма внесенного залога составляет 100 млн гривен, что на 10 млн гривен больше размера залога, назначенного Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда. Шевчук отметил, что деньги поступили в течение двух дней - 6 и 7 ноября - от нескольких людей. При этом их имена он не назвал.

Напомним, Дубневича подозревают в лоббировании выделения денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы, организованной депутатом, составили более 93 млн грн.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал парламентарию меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен, а также обязал его носить электронный браслет и сдать заграничный паспорт. В пределах Украины Дубневичу разрешили передвигаться свободно.

4 ноября адвокат депутата Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда, прося не избирать никакой меры пресечения подзащитному.

А 7 ноября Апелляционная палата ВАКС отклонила апелляционную жалобу адвоката и арестовала Дубневича до 31 декабря. Также суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен.