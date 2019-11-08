В Харькове 23-летний парень подорвал себя на гранате на балконе жилой многоэтажки. Труп обнаружила на балконе его бабушка. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Харьковской области.

"На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Следователь внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", - говорится в опубликованном сообщении.

В полиции сообщают, что оперативно не располагают информацией о том, был ли погибший связан с АТО/ООС.

Как сообщала "Страна", на днях завершились подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Градостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварку.

Напомним, что разведение сторон в Петровском перенесли на субботу, 9 ноября 2019 года, в полдень по Киевскому времени.