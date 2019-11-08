Пятый апелляционный административный суд подтвердил решение суда предыдущей инстанции о признании противоправным решения о переименовании улицы Лютеранской в Херсоне в улицу Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Судебная власть.

Соответствующее решение было принято 6 ноября. "Судом объявлено вступительную и резолютивную части постановления, вступившего в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения", – говорится в сообщении.

В суде рассмотрение дела назвали таким, которое "вызвало общественный резонанс среди общественности".

Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у ее дома в центре Херсона 31 июля 2018 года. 4 ноября она умерла в больнице от последствий нападения.

Напомним, что 10 мая суд в Херсоне отменил переименование улицы в честь Екатерины Гандзюк. Тогда горсовет и мэр города Владимир Николаенко подали апелляционную жалобу.

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