После того как Украина, вместе с США, отказалась поддержать резолюцию Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН о борьбе с "героизацией нацизма и всеми формами связанных с ним нетерпимости", парламентская оппозиция потребовала полной смены состава украинской делегации в ООН.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила со специальным заявлением по этому поводу, как передает пресс-служба политсилы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" возмущена отказом украинской делегации присоединиться к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Это решение выглядит особенно вызывающим, потому что принято накануне Международного дня борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Теперь для всего мира становится понятно, что Украину последовательно превращают в государство, в котором ксенофобия, этническая и расовая нетерпимость и дискриминация становятся основой официальной политики. В котором деятельность неонацистов становится частью политической жизни общества.

На государственном уровне продолжает реализовываться доктрина националистической унификации и подавления прав этнокультурных общин многонациональной Украины. Безнаказанными остаются преступления против журналистов и СМИ, отстаивающих культурное и этническое равноправие.

Мы требует смены состава украинской делегации в ООН. Требуем поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма", - говорится в заявлении партии.

Также "Оппоплатформа" потребовала от власти пересмотра государственной политики в гуманитарной и сфере межнациональных отношений, "безусловного обеспечения и защиты прав всех культурных и языковых общин в Украине, как того требует Конституция", прекращения деятельности всех политических структур, которые исповедуют идеологию ксенофобии и нетерпимости, увольнения с государственной службы чиновников, замеченных в сотрудничестве с правоэкстремистскими организациями.

Ранее "Страна" сообщала, что журналисты Громадського проиграли Апелляционный суд организации С14, которую они назвали неонацистской.